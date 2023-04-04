"المستحقات المالية" تمنع الادوية عن المشفى الوحيد لعلاج السرطان في السليمانية

شفق نيوز/ أعلنت شركات أدوية مجهزة لمستشفى هيوا للأمراض السرطانية بمحافظة السليمانية، اليوم الثلاثاء، إيقاف تجهيز المستشفى بالأدوية بسبب عدم استلام مستحقاتها منذ 3 سنوات، فيما اشترطت تسديد جزء من مبالغها لاستمرار العمل مجدداً.

وقال ژيوار عبد الرحمن رئيس إحدى شركات الأدوية خلال مؤتمر صحفي حضرته وكالة شفق نيوز، إن "شركات الادوية تعمل، ومنذ ثلاثة سنوات، على تجهيز مستشفى هيوا بالأدوية كتكليف أخلاقي، علماً ان الحكومة لم تسدد أموال تلك الأدوية سوى أرقام تصل لحساباتنا المصرفية دون تحويل الأموال".

وأضاف عبدالرحمن أنه "من اليوم سنقوم بايقاف تجهيز مركز هيوا للأمراض السرطانية بالأدوية وذلك لعدم توفر السيولة المالية التي تحتاج لها شركاتنا من أجور عمال وتوفير مستلزمات أخرى نستطيع من خلالها توفير الأدوية".

وطالب عبد الرحمن حكومة الإقليم بـ "توفير جزء من مستحقات الشركات لغرض الاستمرار بالعمل"، مؤكدا انه "في حال توقف تجهيز الأدوية سيكون هناك مخاوف على حياة عشرات المرضى".