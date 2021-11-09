المرأة الكوردية التي شغلت صورتها مواقع التواصل.. من هي؟

شفق نيوز/ توصل مراسل وكالة شفق نيوز إلى معلومات تكشف هوية امرأة كوردية مسنة شغلت صورتها مواقع التواصل الاجتماعي بعد أن ظهرت في ظل ظروف سيئة خلال رحلتها للوصول إلى أوروبا.

ووفق المعلومات التي تقصى عنها مراسلنا، فإن الصورة التقطت للمرأة وهي على حدود بلاروسيا وتسعى الوصول الى الدول الاوربية.

والمرأة اسمها بيان من قضاء عقرة في محافظة دهوك بإقليم كوردستان وتبلغ من العمر 70 عاما، وقررت ترك منزلها والهجرة بسبب سوء أوضاعها الاقتصادية، وفق المعلومات التي حصل عليها مراسل شفق نيوز.

وشغلت المرأة منذ يوم أمس الاثنين مواقع التواصل الاجتماعي بعد ظهورها بالملابس الكوردية التقليدية وسط غابة موحلة وتستند إلى عكازتها إلى جانب عدد من المهاجرين الآخرين.

وحمل الكثير من المدونين على مواقع التواصل الاجتماعي، حكومة الاقليم، مسؤولية هجرة هؤلاء بهذا العمر من اقليم كردستان باتجاه الدول الاوربية.

وقال ريبوار بابكيي مسؤول لجنة العلاقات الخارجية في برلمان إقليم كوردستان لوكالة شفق نيوز، إن "برلمان كوردستان قرر ارسال وفد الى بولندا لمتابعة اوضاع المهاجرين الكورد هناك".

وأضاف أن "ارسال الوفد جاء بطلب من لجنتنا، وغدا سيكون لدينا اجتماع للجنة وقريبا جدا سيتوجه الوفد الى هناك للاطلاع على اوضاع اللاجئين الكورد المتواجدين هناك".