المرور ودوائر أخرى تبدأ إضراباً عاماً في السليمانية.. صور

شفق نيوز/ أعلن موظفو دوائر المرور وكاتب العدل والكهرباء في السليمانية، اليوم الأحد، مقاطعتهم الدوام الرسمي بسبب تأخر صرف رواتبهم.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز في السليمانية، إن موظفي المرور ذهبوا إلى عملهم لكنهم قاطعوا العمل، وعطلوا إنجاز معاملات المواطنين فيما تجمع العشرات من المواطنين في ساحة المبنى الخاصة بمديرية مرور السليمانية.

وبعد مقاطعة موظفي مديرية مرور السليمانية، أعلن موظفو دوائر كاتب عدل السليمانية، ومديرية كهرباء غرب السليمانية، المقاطعة وطالبوا برواتبهم.

وأكد مواطنون لمراسل وكالة شفق نيوز، إنهم جاؤا الى مديرية المرور في وقت مبكر من الصباح، لكن معاملاتهم لم تتم بسبب مقاطعة موظفي المرور.

إلى ذلك، أعلنت إحدى المدارس في محافظة السليمانية، اليوم الأحد، حملة مقاطعة بسبب تأخر الرواتب، فيما هدد عدد من مديري المدارس الآخرين بالمقاطعة.

وأظهرت، وثيقة تواقيع الكادر التدريسي في مدرسة قرية گەڕەزیل في قضاء قرداغ بمحافظة السليمانية، يعلنون فيه مقاطعة الدوام الرسمي بسبب تأخير صرف رواتب شهر شباط المنصرم.

فيما هدد عدد من مديري المدارس ومجلس المعلمين المعترضين في السليمانية بمقاطعة الدوام الرسمي بسبب تأخير صرف رواتب الشهر الماضي، قائلين إنهم يستطيعون الانتظار يومين أو ثلاثة أيام إذا لم يتخذ قرار توزيع الرواتب فسيكون خيار المقاطع هو الحل.

وكانت وزارة المالية العراقية قد أرسلت منذ بضعة أيام 560 مليار دينار إلى متقاضي الرواتب في الإقليم، لكن حكومة إقليم كوردستان ترفض توزیعها، بسبب وجود عجز قدره 374 مليار دينار، مطالبة بغداد بإرسال مبلغ العجز لكي تبدأ بتوزيع الرواتب.

ومر أكثر من 40 يوما على تسديد مرتبات شهر كانون الثاني الماضي، ولم تسدد حكومة الإقليم رواتب شهر شباط المنصرم.