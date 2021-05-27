المرور في إقليم كوردستان يحسم الجدل حول عمل عناصر الأمن كسائقي سيارات أجرة

شفق نيوز/ أكدت مديرية المرور في محافظة أربيل عاصمة إقليم كوردستان يوم الخميس أن عناصر الأجهزة الأمنية لا يمكنها العمل كسائقي سيارات أجرة.

جاء ذلك في رد للمتحدث باسم شرطة المرور في اربيل فاضل حاجي على مجموعة من الأسئلة وردت له حول إمكانية عمل قوات البيشمركة والقوات الأمنية كسائقي سيارات الأجرة.

وقال حاجي في منشور له على صفحته في الفيسبوك، "وفقا للقرار المشترك الصادر من قبل وزارتي النقل والداخلية لا يمكن لهؤلاء العمل كسائقي سيارات أجرة بأي شكل من الأشكال".

وكانت حكومة إقليم كوردستان قد اتخذت قرارا سابقا يقضي بمنع الموظفين العاملين في القطاع العام كسائقي سيارات أجرة، وحظرت عليهم تسلم رخص عمومية.