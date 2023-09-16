المروحيات التركية تشن غارات على مواقع "عمّالية" شمالي دهوك

شفق نيوز/ افاد مصدر أمني مساء اليوم السبت، بأن مروحيات تركية قامت بشن غارات جوية على مناطق في قضاء العمادية شمالي محافظة دهوك.

وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز؛ أن المنطقة المحيطة بقرية سكيري، التي تتبع للقضاء نفسه، تعرضت للقصف دون أن يتم ذكر تفاصيل حول الخسائر الناجمة عن هذا الهجوم الجوي.

وأشار المصدر إلى أن هذه هي المرة الثالثة خلال الأسبوع الجاري التي يتم فيها استهداف هذه المناطق بواسطة الطائرات المروحية، والتي تستهدف عناصر تابعة لحزب العمال الكوردستاني.