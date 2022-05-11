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المدفعية الإيرانية تقصف سيدكان شمال أربيل

Category: كوردســتانيات

Date: 2022-05-11T07:16:12+0000
المدفعية الإيرانية تقصف سيدكان شمال أربيل

شفق نيوز/ شنت القوات الإيرانية، صباح اليوم الأربعاء، قصفاً مدفعياً استهدفت به ناحية "سيدكان" شمال محافظة أربيل عاصمة إقليم كوردستان بذريعة استهداف الأحزاب الكوردية المعارضة للنظام في طهران.

وقال مدير الناحية إحسان جلبي في تصريح خاص لوكالة شفق نيوز، إن القصف المدفعي الإيراني بدأ حوالي الساعة الثامنة واستمر لغاية التاسعة من صباحاً بالتوقيت المحلي.

وأضاف أن القصف استهدف مناطق "بربزين"، ولا توجد هناك اية اضرار بشرية او مادية تذكر.

وقال المسؤول المحلي أيضا انه تم تاجيل الامتحانات لمدرسة تابعة إلى احدى القرى القريبة من القصف حفاظا على سلامة الطلبة.

بدورها قالت وكالة "تسنيم" شبه الرسمية الإيرانية، إن الحرس الثوري استهدف بالمدفعية مواقع "لجماعات إرهابية" في أربيل بالعراق.

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