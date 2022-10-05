المدفعية الإيرانية تجدد قصف ناحية سيدكان بإقليم كوردستان

شفق نيوز/ ‏أفاد مصدر محلي في إقليم كوردستان، يوم الأربعاء، بتجدد القصف الإيراني على ناحية سيدكان التابعة لإدارة سوران شمال أربيل.

وقال المصدر لوكالة نيوز، إن القصف تم عبر قذائف مدفعية، على منطقة (دولي زري) في الناحية من دون معرفة حجم الخسائر.

وعادة تقصف المدفعية الإيرانية مناطق حدودية في إقليم كردستان، بين حين وآخر لاستهداف مقاتلين كورد مناوئين لطهران.

لكن وتيرة القصف تصاعدت منذ نحو أسبوعين باستهدافات يومية، كان أعنفها في 26 ايلول/ سبتمبر الماضي، عندما شن الحرس الثوري الإيراني هجوماً عبر 73 صاروخاً باليستياً على مقار المعارضة، ما أوقع عشرات الضحايا والمصابين بينهم نساء وأطفال.