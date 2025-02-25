المدفعية التركية تقصف موقعاً للعماليين شمالي دهوك

شفق نيوز/ أفاد شهود عيان، يوم الثلاثاء، بأن المدفعية التركية شنت قصفاً مكثفاً على مواقع تابعة لحزب العمال الكوردستاني في سفوح جبل متين، المطل على قضاء العمادية شمالي محافظة دهوك.

وقالت مصادر المحلية في حديث لوكالة شفق نيوز، إن "القصف استهدف وادي مێوین القريب من القرية، حيث شوهدت أعمدة الدخان تتصاعد من موقع الهجوم".

ووفقاً للمصادر، ولم تتوفر حتى الآن معلومات دقيقة حول حجم الخسائر البشرية أو المادية الناجمة عن القصف.

ويشار إلى أن هذا الهجوم هو الثاني من نوعه الذي يستهدف المنطقة خلال الأيام الثلاثة الماضية، في إطار العمليات العسكرية التي تنفذها القوات التركية ضد حزب العمال الكوردستاني.