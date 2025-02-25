المدفعية التركية تقصف موقعاً للعماليين شمالي دهوك
شفق نيوز/ أفاد
شهود عيان، يوم الثلاثاء، بأن المدفعية التركية شنت قصفاً مكثفاً على مواقع تابعة
لحزب العمال الكوردستاني في سفوح جبل متين، المطل على قضاء العمادية شمالي محافظة
دهوك.
وقالت مصادر
المحلية في حديث لوكالة شفق نيوز، إن "القصف استهدف وادي مێوین القريب من
القرية، حيث شوهدت أعمدة الدخان تتصاعد من موقع الهجوم".
ووفقاً للمصادر،
ولم تتوفر حتى الآن معلومات دقيقة حول حجم الخسائر البشرية أو المادية الناجمة
عن القصف.
ويشار إلى أن
هذا الهجوم هو الثاني من نوعه الذي يستهدف المنطقة خلال الأيام الثلاثة الماضية،
في إطار العمليات العسكرية التي تنفذها القوات التركية ضد حزب
العمال الكوردستاني.