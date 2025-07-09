المدفعية التركية تقصف مواقع لحزب العمال الكوردستاني شمالي دهوك

شفق نيوز- دهوك

أفاد مصدر أمني في دهوك، يوم الأربعاء، بأن المدفعية التركية قصفت ثلاثة مواقع لحزب العمال الكوردستاني شمالي المحافظة.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "المدفعية التركية استهدفت في ثلاث مناسبات متفرقة مواقع تابعة لحزب العمال الكوردستاني عند سفوح جبل گاره في قضاء العمادية شمالي محافظة دهوك".

وبين المصدر أن "القصف طال أطراف قرية كەڤنەمژێ ما أسفر عن أضرار مادية لحقت بعدد من المزارع والغابات في المنطقة".

وكانت وزارة الدفاع التركية قد أعلنت يوم أمس الأول الاثنين، عن مصرع ثمانية جنود وإصابة آخرين حصيلة حادثة تسمم جراء استنشاقهم لغاز الميثان أثناء عملية تمشيط لكهف في إقليم كوردستان.

يشار إلى أن تركيا كانت قد أطلقت في نيسان/ أبريل 2022 عملية عسكرية تحت اسم "المخلب – القفل"، استهدفت من خلالها مواقع حزب العمال الكوردستاني في مناطق متينا، الزاب، وأفشين – باسيان ضمن إقليم كوردستان.