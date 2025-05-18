المدفعية التركية تقصف مواقع العماليين في دهوك بـ 30 ضربة

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني، يوم الأحد، بأن المدفعية التركية نفذت أكثر من ثلاثين عملية قصف استهدفت مواقع تابعة لحزب العمال الكوردستاني في قرى تقع بجبل كارة ضمن حدود قضاء العمادية شمال محافظة دهوك.

وقال المصدر، لوكالة شفق نيوز، إن "القرى التي تعرضت للقصف هي مژێ، کەڤنەمژێ، سپیندارێ، وگێرگاشێ"، مشيراً إلى أن "القصف كان عنيفاً من دون توفر معلومات دقيقة حتى الآن بشأن حجم الخسائر البشرية أو المادية التي خلفها".

وتُعد هذه القرى من المناطق التي تم إخلاؤها بالكامل من سكانها منذ أكثر من عامين، نتيجة الاشتباكات المسلحة المستمرة بين عناصر حزب العمال الكوردستاني والقوات التركية.

وتعرضت القرى خلال تلك الفترة لعشرات الهجمات الجوية والقصف المدفعي، ما أدى إلى دمار واسع طال عدداً كبيراً من المنازل والبنى التحتية.