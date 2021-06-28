المدفعية التركية تقصف قرى حدودية شمالي كوردستان

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني في دهوك باقليم كوردستان، يوم الاثنين، بأن المدفعية التركية قصفت قرى حدودية في ناحية باتيفا شمالي المحافظة.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "قرى بيريلا ومنيى وافلهو وبانك وشيلان ونزور وكشان بناحية باتيفا بمحافظة دهوك تعرضت، اليوم، لقصف مدفعي متواصل"، مبيناً أن "القصف استهدف عناصر حزب العمال الكوردستاني".

وأوضح المصدر، أنه "لم يعرف حتى الآن حجم الاضرار في تلك القرى"، مبيناً أنها "مهجورة منذ انطلاق العملية العسكرية التركية باستثناء قرية بان التي يقطنها قرويون من اهالي القرية".

من جانبهم أفاد شهود عيان، لوكالة شفق نيوز، بأن "اصوات قذائف المدفعية تسمع في مركز ناحية باتيفا، شمال قضاء زاخو ، شمالي محافظة دهوك".

وتقول تركيا، إن عملياتها العسكرية، تهدف إلى تدمير أسلحة ومواقع وملاجئ حزب العمال الكوردستاني المناوئ لأنقرة، وتوفير أمن الحدود التركية مع العراق، ومنع تسلل العناصر إلى الداخل التركي.