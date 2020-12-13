المدفعية التركية تقصف بلدة في اقليم كوردستان

شفق نيوز/ افاد مسؤول محلي يوم الاحد بأن المدفعية التابعة للجيش التركي شنت قصفا استهدفت به اطراف ناحية "كاني ماسي" التابعة لقضاء العمادية شمالي محافظة دهوك.

وقال مدير الناحية سربست عقراوي لوكالة شفق نيوز، ان مدفعية الجيش التركي قصفت صباح اليوم محيط قرية "كيستة" شرقي "كاني ماسي".

واضاف ان القصف طال ايضا جبل "زنار كيستة" المطل على القرية دون وقوع اي خسائر بالارواح.

أفاد مصدر أمني في دهوك باقليم كوردستان، اليوم السبت، بالعثور على جثث ثلاثة مواطنين قضوا جراء قصف تركي استهدف ناحية "ديرلوك" التابع لقضاء العمادية قبل 9 ايام.

وكثفت تركيا مؤخراً قصفها الجوي والمدفعي على مناطق حدودية داخل إقليم كوردستان منذ عدة اشهر، وتقول أنقرة إنها تستهدف مقاتلي حزب العمال الكوردستاني.