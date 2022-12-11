المدفعية التركية تقصف العمادية في دهوك

شفق نيوز/ قصفت المدفعية التركية، يوم الأحد، مناطق قريبة من قرية في قضاء العمادية شمال محافظة دهوك بإقليم كوردستان.

وقال مصدر مطلع، لوكالة شفق نيوز، ان القصف كان على بعد مئة متر من قرية كوهرزي، مشيراً في ذات الوقت الى سقوط قذيفة قرب بساتين القرية دون وقوع إصابات.

واكد المصدر ان القصف استهدف عناصر لحزب العمال الكوردستاني.

وتشن القوات التركية والايرانية هجمات مستمرة "دون هوادة" على اقليم كوردستان، بدعوى "مهاجمة قوى معادية" لها على أرض العراق، في وقت تدعو فيه حكومة الإقليم الى موقف جدي من بغداد والمجتمع الدولي لإيقاف هذه الهجمات، وتؤكد بأنها لا تسمح بتعرض أمن جيران العراق للتهديد.