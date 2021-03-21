المدفعية التركية تستهدف موقعا سياحيا في ناحية باتيفا شمال قضاء زاخو

شفق نيوز/ قصفت المدفعية التركية، يوم الأحد، موقعاً سياحياً شمالي قضاء زاخو في إقليم كوردستان، ما خلف خسائر مادية دون تسجيل إصابات بشرية.

وقال شاهد عيان لوكالة شفق نيوز، إن أربع قذائف مدفعية سقطت في مصيف سياحي مهجور في قرية بانكا السلفى التابعة لناحية باتيفا شمالي قضاء زاخو بمحافظة دهوك، ولم يصب أحد بالقصف لكون المصيف خالي من الناس.

ويأتي القصف المدفعي التركي مع أول أيام عيد نوروز حيث خرج آلاف المواطنين والسائحين في محافظة دهوك في سفرات عائلية الى المصايف والمرافق السياحية والمقاصد الطبيعية شمال دهوك وجنوبها.