المدفعية التركية تستهدف مواقع "العمّاليين" في العمادية وتهدم منازل المدنيين

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني، يوم الخميس، بأن المدفعية التركية قصفت مواقع تابعة لحزب العمال الكوردستاني PKK في قرى تقع على سفوح جبل گاره ضمن قضاء العمادية شمال محافظة دهوك.

وأوضح المصدر، لوكالة شفق نيوز، أن "القصف استهدف قرى مژێ وكه‌فنه‌ مژێ و سپینداری وأدى الى تدمير عدد من منازل المدنيين في تلك المناطق".

وأضاف أن "القرى المستهدفة سبق وأن تعرضت لقصف متكرر بالطائرات الحربية والمدفعية، حيث تم تسجيل أكثر من 20 هجوماً مماثلا خلال السنوات الماضية نجم عنها تدمير أكثر من 25 منزلا".

ولفت المصدر إلى أن "أهالي تلك القرى كانوا قد نزحوا منذ أكثر من عامين نتيجة استمرار النزاع المسلح بين حزب العمال الكوردستاني والجيش التركي".