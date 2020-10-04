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المدفعية التركية تستهدف قرية وتسبب حرائق "كبيرة" في دهوك

Category: كوردســتانيات

Date: 2020-10-04T20:07:21+0000
المدفعية التركية تستهدف قرية وتسبب حرائق "كبيرة" في دهوك

شفق نيوز/ عاودت المدفعية التركية، مساء الأحد، قصف مناطق مأهولة داخل حدود اقليم كوردستان، مستهدفة قرية تابعة لقضاء زاخو التابعة لمحافظة دهوك.

وافاد احد اهالي قرية شرانش شمال ناحية دركار بقضاء زاخو في حديث لوكالة شفق نيوز، ان المدفعية التركية قصفت اليوم قرية شرانش، مضيفا ان القذائف استهدفت القرية وسقطت على بعد 200 متر بالقرب منهم.

واشار الى ان حرائق "كبيرة" اندلعت بمزارعهم ومراعيهم، من دون وقوع خسائر في الارواح

يشار الى ان قرية شرانش ذات الاغلبية المسيحية هجرها سكانها منذ اكثر من سنة بسبب القصف من قبل الجيش التركي بذريعة تواجد معاقل حزب العمال الكوردستاني في المنطقة.

 

 


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