المدفعية التركية تجدد قصفها لسلسلة جبلية في زاخو

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني في إدارة منطقة زاخو، يوم السبت، بأن المدفعية التركية قصفت مجدداً سلسلة جبلية في قضاء العمادية.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "المدفعية التركية قصفت جبل متين المطل على قرية كوهرزي القديمة في منطقة نهليى بالعمادية".

واستبعد المصدر معرفة الأضرار الناجمة عن القصف لوعورة المنطقة الجبلية وبعدها عن المناطق السكنية.

وبين يوم وآخر يشن الجيش التركي هجمات جوية ومدفعية على مواقع لحزب العمال الكوردستاني في اقليم كوردستان ومحافظة نينوى، إلى جانب هجمات صاروخية وبالطائرات المسيرة من قبل الجيش الإيراني تستهدف "أحزاباً معارضة" بحسب تصريحات السلطات الإيرانية.

وكانت آخر هجمة تركية تعرضت لها سلسلة جبال متين في قضاء العمادية، يوم الاثنين الماضي 12 كانون الأول/ ديسمبر الجاري.