المخرج السينمائي الكوردي بهمن قوبادي في ضيافة البيت الأبيض لبحث عدة ملفات

شفق نيوز/ بحث المخرج السينمائي الكوردي البارز بهمن قوبادي مع كبار المسؤولين في البيت الأبيض الأمريكي مستقبل كوردستان والاوضاع في الاقليم وتأسيس محطة تلفزيونية للكورد والقوميات الايرانية.

وعلمت وكالة شفق نيوز ان المخرج السينمائي الكوردي العالمي بهمن قبل عقد خلال اليومين الماضيين في البيت الابيض الامريكي في مدينة واشنطن مع المسؤولين الكبار في الحكومة الاميركية ومنهم نائبة الرئيس كاميلا هاريس ومبعوث الحكومة الاميركية للشؤون الايرانية روبرت مالي وعدد اخر من المسؤولين مسألة ادامة واستمرار حركة (ژينا).

كما بحث الجانبان مستقبل كوردستان والاوضاع في اقليم كوردستان وكذلك مسألة تأسيس محطة تلفزيونية للقوميتين الكوردية والبلوشية، وكذلك الاحداث الدائرة خلال الاشهر الاخيرة في إيران.