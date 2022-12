المخرجون الإيرانيون يجهزون 17 فيلماً لمهرجان دهوك

شفق نيوز/ من المقرر عرض 17 فيلماً من إنتاج عمال إيرانيين في أقسام مختلفة تنافسية وغير تنافسية في مهرجان "دهوك" السينمائي الدولي التاسع.

وستعرض في الأقسام المختلفة التنافسية وغير التنافسية من مهرجان الفيلم الدولي التاسع "دهوك" Duhok أفلام روائية وأفلام قصيرة وأفلام وثائقية، وقصص صنعها عمال إيرانيون من 1 إلى 8 ديسمبر 2022 في قاعة "الكونغرس"، بجامعة دهوك ومجمع سينما "دهوك مول" في مدينة دهوك في إقليم كوردستان العراق.

وستعرض كل من الأفلام الإيرانية: فيلم "حتى الغد" UNTIL TOMORROW لعلي عسكري في قسم التنافسي في "السينما العالمية"، وفيلم "يوم التفاح" The Apple Day لمحمود غفاري قسم "منظور السينما العالمية"، والفيلم الوثائقي "اللغة الأم" MOTHER TONGUE للمخرج "سركيو مسكري في قسم التنافسي في "السينما الكوردية"، الفيلم الروائي" مقبرة الموتى" CEMETERY OF THE LIVING لفريا يونسي في قسم التنافسي في "السينما الكوردية"، الفيلم القصير "عندما تحلق الأحجال" PARTRIDGES FLY TIME للمخرج سالم صلواتی في قسم التنافسي في "السينما الكوردية"، والفيلم القصير"خلقي" CONGENITAL للمخرج سامان حسين بور وأكو زندکریمی في قسم التنافسي في "السينما الكوردية"، والفيلم القصير، فيلم "العذاب" AGONY للمخرج برهان أحمدي وليلى باغ بيرا في قسم التنافسي في "السينما الكوردية"، فيلم "الحفل" CELEBRATION إخراج نوید زارع في قسم التنافسي في "السينما الكوردية"، فيلم قصير "بازدم" THE EXPIRATION إخراج سعيد آقایی في قسم التنافسي في "السينما الكوردية"، فيلم قصير "شمبانزي" SHIMPANZEE إخراج أيوب جولكار في قسم التنافسي في "السينما الكوردية"، فيلم قصير "ضربة السم" HOOVES BEAT للمخرج فرغل مسروري راد وسيد حسين زيتون نجاد في قسم التنافسي في "السينما الكوردية"، والفيلم القصير "أغنية الريح" Tune of The Wind للمخرج بيجمان وهابیان في قسم "بانوراما سينما كوردستان"، الفيلم القصير "توليفة" Synthesis إخراج محمد توریوریان في قسم "بانوراما سينما كوردستان"، الفيلم القصير "تابو" Tapo إخراج محمد درويش في قسم "بانوراما سينما كوردستان"، والفيلم القصير "لوران" Loran للمخرج شهاب ناصري في قسم "بانوراما سينما كوردستان"، الفيلم القصير " سه‌تار سركردان" Wandering Setar للمخرج محمد فرج زاده في قسم "بانوراما سينما كوردستان" والفيلم القصير "المحصلة"، SUBTOTALS للمخرج محمد رضا فرزاد في قسم "منظور السينما العالمية".

مهرجان دهوك السينمائي الدولي هو عضو موثوق به في حفل توزيع جوائز شاشة آسيا والمحيط الهادئ والمعروف باسم "جوائز الأوسكار الآسيوية" APSA في أستراليا، ويقدم أعمالًا سينمائية إلى الحدث في جميع أنحاء العراق.

نيابة عن لجنة تحكيم قسم مسابقة "السينما العالمية" بالمهرجان تمثال صغير ولوحة تقدير وجائزة 10000 دولار لفيلم "يولماز غوناي" Yılmaz Güney لأفضل فيلم وجائزة 5000 دولار لأفضل مخرج فيلم، جائزة قدرها 5000 دولار أميركي لأفضل فيلم قصير. جائزة المواهب الدولية ستكون 5000 دولار أمريكي للموهبة الجديدة، وجائزة لجنة التحكيم الخاصة بقيمة 1500 دولار أميركي لأفضل فيلم قصير، وجائزة معهد جوته بقيمة 5000 دولار أميركي لأفضل فيلم وثائقي دولي.

وينعقد مهرجان دهوك السينمائي الدولي برئاسة "أميرعلي محمد طاهر" وإخراج "شوكت أمين كوركي"، ويحيي ذكرى "يولماز غوناي" Yılmaz Güney، الحائز على السعفة الذهبية في مهرجان كان السينمائي الدولي بفرنسا (1982)، بهدف بناء جسر بين السينمائيين العالميين والكورد في جميع أنحاء العالم وأقيمت تبادلات ثقافية بين دول العالم في هذا الصدد.

يشار الى ان الدورة النسخة التاسعة للمهرجان مخرجين من 97 دولة، في شكل أفلام روائية قصيرة وموثقة في القطاعات التنافسية وغير التنافسية بما في ذلك؛ يشمل القسم التنافسي في "السينما العالمية"؛ 9 أفلام روائية و8 أفلام وثائقية و11 أفلام قصيرة ويشمل القسم التنافسي في "السينما الكوردية"؛ 5 أفلام روائية و6 أفلام وثائقية و15 فيلما قصيرا في قسم "منظور السينما العالمية"؛ 6 أفلام روائية و4 أفلام وثائقية و3 أفلام قصيرة و19 فيلم قصير في قسم "بانوراما سينما كردستان" و9 أفلام روائية في قسم "العرض الخاص للسينما السويدية" و1 فيلم روائية و1 فیلم وثائقية في قسم "العرض الخاص لسينما كوردستان". ويختتم المهرجان فعالياته في 8 ديسمبر 2022 بمنح جوائز لنخبة الأفلام الفائزة.

منصور جيهاني