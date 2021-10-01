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المخابرات التركية تعلن تصفيتها لمسؤول حزب العمال الكوردستاني في كركوك

Category: كوردســتانيات

Date: 2021-10-01T11:33:03+0000
المخابرات التركية تعلن تصفيتها لمسؤول حزب العمال الكوردستاني في كركوك

شفق نيوز/ أفادت المخابرات التركية المعروفة باسم "mit" يوم الجمعة أنها نفذت عملية مشتركة تمكنت خلالها من قتل "محمد هاتیپ" مسؤول حزب العمال الكوردستاني في منطقة كركوك.

وذكرت المخابرات في بيان تناقلتها وسائل إعلام تركية اليوم، إنه "خلال عملية مشتركة بينها وبين القوات الامنية التركية تمكنت من قتل (هاتیپ)".

ووفقا للبيان فإن هذا القيادي كان مسؤولا عن تحركات وأنشطة حزب العمال الكوردستانى فى كركوك وما حولها.

هذا ولم يحدد البيان كيفية ومكان عملية التصفية في وقت لم يصدر أي تأكيد من الحزب الكوردي المناهض للنظام في أنقرة حتى وقت كتابة هذا الخبر.

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