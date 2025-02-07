المخابرات التركية تعلن "تحييد" قيادي عُمّالي في إقليم كوردستان

شفق نيوز/ أعلنت المخابرات التركية، يوم الجمعة، "تحييد" قيادي بارز بحزب العمال الكوردستاني، في عملية نفذت شمال إقليم كوردستان العراق.

وذكرت المخابرات، في خبر نشرته "يني شفق" التركية، وترجمته وكالة شفق نيوز، أن "عناصرها حيدت (مراد كيليس) وهو شخصية بارزة في حزب العمال الكوردستاني".

وبحسب المخابرات التركية، فإن كيليس، كان مختبئا لفترة طويلة، وتم "تحييده" مؤخراً في عملية مستهدفة قامت بها القوات التركية في منطقة هاكورك.

وارتبط كيليس، المعروف بالاسم الرمزي "بيرهودان هارون"، بهجوم صاروخي عام 2016 استهدف سيارة مدرعة لقوات الأمن التركية في منطقة سيلوبي في مقاطعة شرناق الجنوبية الشرقية في تركيا.

‎ومن خلال شبكتها، تتبعت المخابرات التركية، كيليس الذي شارك في تنظيم نقل المتفجرات إلى المقاطعات الغربية لهجمات محتملة في المناطق الحضرية التركية.

‎ومراد كيليس، مطلوب من قبل تركيا بتهمة ارتكاب جرائم متعلقة بالإرهاب، وتم تحديده على أنه يعمل في دور كبير داخل حزب العمال الكوردستاني شمال العراق.

‎وتستخدم السلطات التركية مصطلح "تحييد" للإشارة إلى أن الإرهابيين قتلوا أو أسروا أو سلموا.

‎وتقول السلطات التركية، إن عناصر حزب العمال الكوردستاني غالباً ما يختبئون في شمال العراق للتخطيط لهجمات عبر الحدود ضد تركيا.