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المحكمة الاتحادية ترد دعوى لنائب عن العصائب هددت كيان اقليم كوردستان

Category: كوردســتانيات

Date: 2022-05-24T17:18:22+0000
المحكمة الاتحادية ترد دعوى لنائب عن العصائب هددت كيان اقليم كوردستان

شفق نيوز/ ردت المحكمة الاتحادية العراقية، شكوى تقدم بها النائب عدي عواد عن كتلة "صادقون" التابعة لعصائب أهل الحق، ضد الوضع الدستوري لاقليم كوردستان.

وأبلغ مصدر قضائي وكالة شفق نيوز، أن موضوع الدعوى كان "الطعن بدستورية تعامل السلطات الاتحادية التشريعية والتنفيذية مع السلطات الإقليم كافة، والطعن بدستورية السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية في اقليم كوردستان".

وأضاف أن المحكمة الاتحادية ناقشت الدعوى بحضور فريق من اقليم كوردستان، وبعد النظر فيها تم ردها، وخسارة النائب عواد لشكوته، مشيرا الى ان اقليم كوردستان يتمتع بحقوق حددها الدستور العراقي لذلك فإن أي دعوى بهذا الشأن تعد باطلة.

ويتمتع إقليم كوردستان منذ تسعينيات القرن الماضي، بحكم ذاتي، في الجوانب الأمنية والسياسية والاقتصادية، بعد نزاع مسلح دام لعقود من النظام السابق.

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