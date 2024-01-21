المحكمة الاتحادية ترجئ الحكم بشأن رواتب موظفي الدولة والقطاع العام في اقليم كوردستان

شفق نيوز/ قررت المحكمة الاتحادية العليا (أعلى سلطة قضائية في العراق)، يوم الأحد، تأجيل البت في الحكم بشأن رواتب الموظفين والعاملين في القطاع العام في اقليم كوردستان.

وقرر رئيس المحكمة الاتحادية العليا القاضي جاسم محمد عبود، ارجاء جلسة المرافعة للحكم بالقضية إلى يوم 18 من شهر شباط المقبل من أجل ان تقدم حكومة الاقليم ووزارة المالية الكوردستانية اخر الدفوعات بشأن هذه القضية.

وكانت المحكمة قد عقدت جلسة في وقت سابق من اليوم للنظر بطلب الحكم بإلزام المدعى عليهما (رئيس مجلس وزراء اقليم كوردستان مسرور بارزاني)، و(وزير مالية الإقليم آوات شيخ جناب نوري) بالتطبيق الصحيح لقانون رواتب موظفي الدولة والقطاع العام رقم (22) لسنة 2008 المعدل الاتحادي بحذافيره وخاصة المواد (6 و 7 و 8 و 9) منه وعد القرارات والتعليمات الصادرة من المدعى عليهما بخصوص ايقاف ترفيع رواتب الموظفين معدومة.