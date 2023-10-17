المحكمة الاتحادية تبلّغ إقليم كوردستان رسمياً بإنهاء عمل مجالس المحافظات

شفق نيوز/ أعلن رئيس الحكومة المحلية في محافظة اربيل أوميد خوشناو، يوم الثلاثاء، أن المحكمة الاتحادية العليا (أعلى سلطة قضائية في العراق) قد أبلغت رسميا حكومة إقليم كوردستان بإنهاء عمل مجالس المحافظات في اربيل والسليمانية ودهوك.

وقال خوشناو في تصريح أدلى به للصحفيين اليوم بينهم مراسل وكالة شفق نيوز، إنه "يوم الخميس الماضي وصل كتاب رسمي من المحكمة الاتحادية العليا الى اقليم كوردستان بما يخصُّ هذا الشأن".

وأضاف أن "رئاسات الحكومات المحلية، ومجالس المحافظات في كوردستان ننتظر صدور أمر من مجلس الوزراء حول كيفية التعامل مع قرار المحكمة".

وأصدرت المحكمة الاتحادية العليا (أعلى سلطة قضائية في العراق)، في 24 من شهر أيلول/سبتمبر الماضي، حكما يقضي بإنهاء عمل مجالس محافظات اقليم كوردستان العراق لإنتهاء دورتها الانتخابية.

وقالت المحكمة في بيان ، إنها قررت الحكم بعدم دستورية المادة (2) من القانون رقم (2) لسنة 2019 قانون التعديل الاول لقانون محافظات اقليم كوردستان العراق رقم (3) لسنة 2009 لمخالفتها لأحكام المواد (2 /اولاً/ب وجـ) و( 6 ) من دستور جمهورية العراق لسنة 2005 بموجب قرار الحكم الصادر بالعدد (124/اتحادية/2023) في 24 /9 /2023 .

وكانت سروة عبد الواحد رئيسة كتلة حراك الجيل الجديد في البرلمان العراقي قد أعلنت في حينها، أنها كسبت دعوى رفعتها لدى المحكمة الاتحادية بعدم تمديد عمر مجالس المحافظات في الإقليم.

وقالت في تغريدة من على منصة موقع "إكس - تويتر سابقا"، إنها كسبت الدعوى الأولى ضد تمديد عمر البرلمان، وهذه الدعوى الثانية التي تكسبها.