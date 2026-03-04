المحافظ: أكثر من 100 طائرة مسيرة وصاروخ استهدفت اربيل مع استمرار الهجمات

شفق نيوز - اربيل

أعلن أوميد خوشناو محافظ أربيل عاصمة اقليم كوردستان، يوم الأربعاء، أن عدد الهجمات بالطائرات المسيّرة والصواريخ على أربيل تجاوز 100 لغاية الآن، وما زالت مستمرة، محملا الحكومة العراقية مسؤولية ذلك.

وقال خوشناو في مؤتمر صحفي عقده اليوم وحضره مراسل وكالة شفق نيوز، إن هجمات الطائرات المسيّرة التي تنطلق من مناطق مختلفة في العراق على إقليم كوردستان، والتي تنفذها جماعات خارجة عن القانون، تقع مسؤوليتها كاملة على عاتق الحكومة الاتحادية العراقية، لأن المجال الجوي والحدود العراقية تخضع لسيطرتها.

وأشار إلى أن إقليم كوردستان لغاية الآن صامد ولم يرد على تلك الهجمات، مستدركا القول "ولكن إذا لم تتخذ الحكومة العراقية أي إجراء في هذا الصدد، فسوف نضطر إلى حماية أرض وشعب كوردستان".

وأضاف المحافظ، أنه "حتى الآن، وفي عدة مواقع، تسببت بقايا تلك الصواريخ والطائرات المسيّرة التي سقطت على الأرض بأضرار للمدنيين، ولم يُتخذ أي قرار بتعويضهم، لذا يجب على الحكومة الاتحادية تعويضهم، لأنها المسؤول الأول على حماية أرض وسماء العراق".

وتتعرض مدينة أربيل منذ بدء الحرب الامريكية الاسرائيلية على ايران لقصف صاروخي واستهداف بطائرات مسيرة على قاعدة حرير العسكرية ومطار أربيل الدولي اضافة الى مقار الأحزاب الكوردية المعارض للنظام في طهران.