المحاضرون يقاطعون الدوام الرسمي في مدارس بإقليم كوردستان

شفق نيوز/ أعلن عدد من المحاضرين يوم الثلاثاء مقاطعتهم العملية الدراسية في بعض مديريات التربية في إقليم كوردستان احتجاجا على عدم رد حكومة الإقليم على مطالباتهم بالتثبيت على الملاك الدائم، كاشفين بأنهم سيوسعون المقاطعة اعتباراً من يوم غد لتشمل مديريات الاقليم قاطبة.

وقال مجموعة من المحاضرين الذين نظموا وقفة احتجاجية في السليمانية لوسائل الإعلام، "قد أبلغنا ولمرات عدة رئاسة الوزراء، ووزارة التربية بأن المحاضرين يحملون مسؤولية كبيرة على عاتقهم ويحصلون على حقوق ضئيلة، وإنهم بحاجة إلى تثبيتهم على الملاك الدائم ولكنهم لم يتحصلوا على أية إجابة".

وأضافوا أنه ينبغي لحكومة الإقليم أن تبذل قصارى جهدها لانتشال المعلمين من الوضع الحالي، مشيرين إلى أن "قوباد طالباني نائب رئيس وزراء الاقليم قطع وعد شرف على نفسه بتحقيق مطالب المحاضرين".

وتبلغ نسبة المحاضرين 25% من أعداد المعلمين والتدريسيين في المدارس والأوساط التعليمية في الإقليم، ومقاطعتهم للعملية التعليمية سيتسبب بفجوة بها خاصة مع النقص الحاصل بالكوادر.