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"المحاضرون" يتظاهرون امام تربية السليمانية.. صور

Category: كوردســتانيات

Date: 2021-05-19T10:01:36+0000
"المحاضرون" يتظاهرون امام تربية السليمانية.. صور

شفق نيوز/ نظم عشرات المحاضرين في السليمانية باقليم كوردستان، يوم الاربعاء،  تظاهرة امام مديرية تربية المحافظة للمطالبة بتحويلهم الى الملاك الحكومي.

وقال ممثل التظاهرة كارزان محمود لوكالة شفق نيوز، "نقف اليوم، امام تربية السليمانية للمطالبة بتحويل عقودنا كمحاضرين في المدارس الى ملاك دائم أسوة بالآخرين", مشدداً "نريد التعيين الدائم ونيل حقوقنا سيما وأننا نمثل 25% من عدد التدريسيين في المحافظة".

وأشار محمود إلى أن "بعض المحاضرين له خدمة اكثر من 5 الى 10 سنوات ولم ينالوا التعيين حتى الآن"، مؤكداً "سنعطي فرصة اخرى للمسؤولين المعنيين في مديرية التربية لايجاد حل لنا او سنستمر في عدم ذهابنا الى المدارس".

يشار إلى أن عدد المحاضرين في محافظة السليمانية يصل الى خمسة الاف  محاضر منسبين الى مديرية تربية المحافظة.

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