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المحاضرون في إقليم كوردستان يلوحون بالتصعيد

Category: كوردســتانيات

Date: 2021-05-23T08:47:13+0000
المحاضرون في إقليم كوردستان يلوحون بالتصعيد

شفق نيوز/ خرج المئات من المحاضرين في مناطق ومدن مختلفة من إقليم كوردستان صباح اليوم الأحد بتظاهرات مطالبين بتثبيتهم على الملاك الدائم.

وطالب المتظاهرون في السليمانية مجلس وزراء إقليم كوردستان، و وزارة التربية بالأسراع في تعيينهم.

وأصدر المحاضرون بيانا أكدوا فيه على أنهم سيلجأون الى ممارسة مختلف النشاطات والضغوط في سبيل تنفيذ مطالبهم.

وقال ممثل المحاضرين في بيان إن "اغلاق ابواب التعيين كان له أثر سلبي كبير على النظام التعليمي في الإقليم، ولانجاحه ينبغي تثبيت المحاضرين على الملاك الدائم".

وأضاف البيان أن "أبواب التعيين مغلقة منذ قرابة 8 سنوات وخاصة في قطاع التعليم، ووفقا للقانون والدستور لا ينبغي إغلاقها أمام هذا القطاع".

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