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المحاضرون المجانيون يستعدون لتظاهرات عامة الأسبوع المقبل

Category: كوردســتانيات

Date: 2022-07-21T12:16:17+0000
المحاضرون المجانيون يستعدون لتظاهرات عامة الأسبوع المقبل

شفق نيوز/ أعلن المحاضرون المجانيون في اقليم كوردستان، يوم الخميس، عن تنظيم تظاهرات عامة في جميع مناطق الإقليم مطلع الأسبوع المقبل للمطالبة بصرف رواتبهم المتأخرة منذ عدة أشهر.

وقال ممثل المحاضرين المجانيين محمد كمال، خلال مؤتمر صحفي حضرته وكالة شفق نيوز "لدينا أربع نقاط نريد أن نوضحها للرأي العام أولها أن مصرف الاقليم في السليمانية أكد أن مستحقاتنا المالية ل تُصرف منذ شهر ايار بسبب سد النقص الحاصل في رواتب الموظفين الحكوميين".

واضاف "اما القضية الثانية فتتعلق بإدانة الاعتداء على المحاضرين المجانيين في كلار الذين تظاهروا امام مصرف شيروانه للمطالبة برواتبهم من قبل الأجهزة الامنية".

وتابع كمال "كذلك نطالب وزارتيّ المالية والتربية بحسم قضية تعيين المحاضرين قبل البدء بالعام الدراسي الجديد لأن بقاء الحال كما هو عليه سيحمل العملية التعليمية عدة مشاكل".

واختتم بالقول "يوم الاحد المقبل سيكون موعداً للخروج بتظاهرات عامة للمطالبة بحقوق المحاضرين".

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