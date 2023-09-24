المحاضرون المجانيون يذكّرون حكومة الإقليم: لم يتم تعيين واحد منّا في كوردستان منذ 10 سنوات

شفق نيوز/ قال المحاضرون المجانيون في السليمانية اليوم الأحد، ان حكومة الإقليم ومنذ نحو 10 أعوام لم تقم بتعيين اي محاضر أو أي معلم في مؤسسات وزارة التربية.

وقال ممثل المحاضرين المجانين محمد كمال خلال مؤتمر صحفي حضرته وكالة شفق نيوز؛ أنه "بعد مرور عشرة أيام على بدء العام الدراسي الجديد لغاية الآن هنالك 58 ألف معلم لم يدخلوا قاعات الدراسة وكذلك هنالك نحو 800 ألف طالب لم يذهبوا للمدارس، بسبب مشاكل مالية واقتصادية متتالية".

واضاف أنه "منذ نحو 10 سنوات لم تقم حكومة إقليم كوردستان بتعيين معلم واحد على ملاكات وزارة التربية بسبب خلافاتها الداخلية من جهة وخلافاتها مع بغداد من جهة أخرى".

وطالب ممثل المحاضرين المجانين أبعاد قضية تعيبين وتثبيت المحاضرين المجانيين من مشاكل حكومة إقليم كوردستان مع بغداد وحل مشكلة العام الدراسي بتعيين وتثبيت المحاضرين المجانيين الذين قضوا سنوات من الخدمة المجانية للعملية التعليمية في كوردستان.

وأكد أن إضرابهم واحتجاجاتهم المدنية ستستمر لحين حل مشكلة بتثبيتهم على الملاك الدائم، مهددين بالتصعيد المدني في حال تم إهمال مطاليبهم هذه المرة.