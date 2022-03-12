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المحاضرون المجانيون يجددون احتجاجهم في السليمانية (صور)

Category: كوردســتانيات

Date: 2022-03-12T09:13:19+0000
المحاضرون المجانيون يجددون احتجاجهم في السليمانية (صور)

شفق نيوز / نظم عدد من المحاضرين المجانيّين، يوم السبت، وقفة في الحديقة العامة وسط مدينة السليمانية ضمن إقليم كوردستان، للمطالبة بصرف مستحقاتهم الشهرية.

وطالب کاروخ عبد الله (محاضر مجاني)، خلال مؤتمر صحفي حضرته وكالة شفق نيوز، بـ"صرف المنح الشهرية التي أقرتها حكومة إقليم كوردستان، حيث لم يتم تسلم الرواتب منذ ثلاثة أشهر".

ودعا عبد الله، إلى تحويل المحاضرين المجانيّين كافة، إلى الملاك الدائم أو بصفة عقود دائمة على ملاك وزارة التربية، أسوة بباقي المحاضرين في الوسط والجنوب".

وتابع: "مضربون عن العمل منذ أيام تضامناً مع زملائنا من الكوادر التعليمية بسبب تأخير رواتبهم لكننا سنلجأ إلى الاحتجاج والتظاهر السلمي في حال عدم الاستجابة لمطالبنا".

يذكر أن مجلس المعلمين المعترضين قد أعلن الإضراب عن الدوام الرسمي مطلع هذا الأسبوع في محافظة السليمانية وحلبجة وإدارتي گرميان ورابرين، وذلك بسبب تأخير صرف الراتب الشهرية الذي خلفه عدم إرسال بغداد لحصة الإقليم من الموازنة الاتحادية.

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