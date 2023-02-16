المحاضرون المجانيون في كوردستان يلوحون بالتصعيد

شفق نيوز/ اعلن المتحدث الرسمي باسم المحاضرين المجانيين في اقليم كوردستان، محمد كمال، يوم الخميس، ان أكثر من 33 ألف محاضر ما زالوا يعمل مجاناً ولم يتم تثبيتهم على الملاك الدائم، مؤكدا أنهم سيلجأون لكل أشكال الضغط على الحكومة لنيل حقوقهم.

وقال كمال خلال مؤتمر صحفي حضرته وكالة شفق نيوز "قدمنا ​​أكثر من 600 مذكرة للحكومة وسنلجأ إلى كل أشكال الضغط على الحكومة ووزارة التربية والتعليم للحصول على حقوقنا".

وأشار الى أن "وفدا من المحاضرين التقى عصر اليوم برئيس الاتحاد الوطني الكردستاني بافل جلال الطالباني في دبشان للمطالبة بحقوقنا في التعيين على الملاك الحكومي بعد سنوات من العمل المجاني في قطاع التعليم".

وأضاف أن "التعيين في قطاع التعليم توقف منذ 2014، ولا يوجد مسؤول حكومي في وزارة التربية بحكومة الاقليم لم نلتقي به لكن دون جدوى لهذا نحن نشعر بخيبة أمل في وعودهم، واضطررنا إلى البحث عن ملجأ لمن له تأثير".

وتابع كمال "خلال لقاءنا مع بافيل طالباني أخبرنا بأنهم سيعملون على عدة نقاط من خلال فريقهم الحكومي إضافة إلى أنهم سيلتقون بالأحزاب السياسية الأخرى على نفس المستوى للضغط على الحكومة، وخاصة وزارة التربية والتعليم".

واكد انه "اذا لم نحصل على ردود من الحكومة سنلجأ لكل السبل، وإذا لم تستجيب وزارة التربية والتعليم لمطالبنا فسوف نلجأ بكل الطرق للضغط على الوزارة".

ولفت إلى أن "وزارة التربية والتعليم في حكومة الاقليم هي المسؤولة عن هذا الموضوع وقد عقدنا عشرات اللقاءات مع وزير التربية والتعليم دون أي نتائج".

وختم كمال بالقول "لم نتلقى أي تأكيدات للتعيين لكن سنحاول عقد اجتماع آخر مع بافيل طالباني لممارسة الضغوط على الحكومة".