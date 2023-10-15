المحاضرون المجانيون في السليمانية يلجأون إلى "الصمت"

شفق نيوز/ جدد المحاضرون المجانيون في محافظة السليمانية اليوم الاحد تظاهراتهم مع دخولها الاسبوع الخامس، مطالبين من وزارة التربية اتخاذ موقف حيال مطالبهم.

وقال ممثل المحاضرين المجانين محمد كمال خلال مؤتمر صحفي حضرته وكالة شفق نيوز إن المحاضرين المجانين والمعلمين تكلموا بما فيه الكفاية خلال الفترة الماضية للمطالبة بحقهم في التعيين لكن لم يردهم اي شيء من قبل الحكومة ووزارة التربية.

واضاف: "نحن الان سنكتفي بالإضراب والصمت ونفسح المجال لوزارة التربية ووزيرها بالحديث والرد لما هو مناسب لمعالجة هذه الأزمة والاستجابة لمطالبنا بالتعيين".

وبدوره بيّن المحاضر المجاني ديار قزاز في حديثه لمراسل وكالة شفق نيوز ان المحاضرين المجانين يجدون انه حان الوقت لتعينهم ولم تبق موانع لذلك، خصوصا بعدما تبنت الحكومة الاتحادية تسليم رواتب الموظفين وحصول الاقليم على حصته من الموازنة الاتحادية.

وأكد قزاز استمرار الكوادر التعليمية والمحاضرين في تظاهراتهم وإضرابهم العام لقاعات الدراسة لحين الاستجابة للمطالب بالتثبيت على ملاك وزارة التربية في حكومة إقليم كوردستان.