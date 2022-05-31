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المحاضرون المجانيون في السليمانية يحددون مطالبهم وخطواتهم التصعيدية المقبلة

Category: كوردســتانيات

Date: 2022-05-31T09:36:19+0000
المحاضرون المجانيون في السليمانية يحددون مطالبهم وخطواتهم التصعيدية المقبلة

 

شفق نيوز / طالب المحاضرون المجانيون بمحافظة السليمانية، اليوم الثلاثاء، بتعيينهم على الملاك الدائم وتفعيل جميع المقترحات التي تم مناقشتها يوم أمس في اجتماع وزارة التربية بخصوص ملف المحاضرين، فيما هددوا باللجوء الى خطوات تصعيدية جديدة في حال عدم تنفيذ مطالبهم.

وقال ممثل المحاضرين المجانيين آرام محمد خلال مؤتمر صحفي حضرته شفق نيوز في السليمانية أنه لا يخفى على الجميع دور المعلمين المحاضرين أهميته في العملية التعليمية".

واضاف محمد "نطالب بتنفيذ جميع المقترحات التي تم مناقشتها في اجتماع يوم أمس في وزارة التربية بحضور لجنة التربية والمديريات العام، كما ونطالب بتضمين تعيينات المحاضرين ضمن قانون التربية المقترح في برلمان كوردستان"، مبينا أن "في حال عدم استجابة الحكومة لمطاليب المحاضرين فسيكون خيار مقاطعة السنة الدراسية للعام المقبل هو الخيار الوحيد".

وكان قد عقد يوم أمس اجتماع في وزارة التربية بحضور وزير التربية في حكومة اقليم كوردستان آلان حمه سعيد وبحضور رسمي من حكومة وبرلمان الاقليم تمثل بنواب ومستشارين ومديرين عامين للوزارة ومديرين عامين للتربية في المحافظات لمناقشة العديد من القضايا من بينها ملف المحاضرين المجانيين.

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