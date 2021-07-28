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المجلس الأعلى للإفتاء في إقليم كوردستان يبين موقفه من لقاح كورونا

Category: كوردســتانيات

Date: 2021-07-28T12:22:39+0000
المجلس الأعلى للإفتاء في إقليم كوردستان يبين موقفه من لقاح كورونا

شفق نيوز/ حث المجلس الأعلى للإفتاء في إقليم كوردستان يوم الأربعاء السكان على ضرورة التطعيم باللقاح المضاد لوباء كورونا لحفظ سلامتهم من هذا الفيروس الذي حصد أرواح مئات الآلاف في انحاء العالم كافة.

وقال المجلس في بيان اليوم إنه "وفقا للمراكز العلمية والطبية ومنظمة الصحة العالمية، فإنها تؤكد على الحاجة إلى أخذ اللقاح من أجل سلامة الإنسان، والحد من تفشي هذا المرض".

وأضاف البيان "نعلن للرأي العام أنه لا توجد مشكلة في تلقي اللقاح من حيث الشريعة الإسلامية لأن أحد أهداف الشرع المقدس هو حماية الإنسان والحفاظ على سلامته".

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