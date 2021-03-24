المجلس الأعلى لزرادشتية كوردستان يتبرأ من رجل دين أساء لصلاح الدين الأيوبي

شفق نيوز/ أعرب المجلس الأعلى للديانة الزرادشتية في كوردستان يوم الأربعاء عن رفضه لتصريحات رجل الدين من أتباع الديانة المدعو (پیر لقمان) والتي هاجم فيها الشخصية الدينية الإسلامية صلاح الدين الأيوبي.

وقال المجلس في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "هذا الشخص ومن خلال تسجيلات فيديوية وباسم الزرادشتيين هاجم بشكل غير ملائم جهات وشخصيات".

وأضاف البيان "نحن الزرادشتيين نقف بالضد من هذه التصرفات غير اللائقة لأن الفلسفة الرئيسة للديانة قبول الآخر والتعايش المشترك من أجل تحقيق الحرية والاطمئنان والسعادة للبشرية كافة".

وتابع البيان أن "هذا الشخص لا يرتبط بأي علاقة بالزرادشتية وتم ابعاده جراء عدد من المواقف غير المناسبة لا تتلاءم مع التصرفات والأفعال الحميدة وهي من أساسيات الديانة".

وحمّل البيان "لقمان" مسؤولية هذا الخطاب الذي وصفه المجلس بـ"المتطرف".

حركت وزارة الأوقاف الكوردستانية، يوم الاثنين 22 من شهر آذار الجاري، دعوى قضائية ضد شخصية زردشتية معروفة بتهمة إهانة القائد الإسلامي من أصول كوردية صلاح الدين الأيوبي.