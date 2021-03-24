سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

المجلس الأعلى لزرادشتية كوردستان يتبرأ من رجل دين أساء لصلاح الدين الأيوبي

Category: كوردســتانيات

Date: 2021-03-24T05:19:19+0000
المجلس الأعلى لزرادشتية كوردستان يتبرأ من رجل دين أساء لصلاح الدين الأيوبي

شفق نيوز/ أعرب المجلس الأعلى للديانة الزرادشتية في كوردستان يوم الأربعاء عن رفضه لتصريحات رجل الدين من أتباع الديانة المدعو (پیر لقمان) والتي هاجم فيها الشخصية الدينية الإسلامية صلاح الدين الأيوبي.

وقال المجلس في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "هذا الشخص ومن خلال تسجيلات فيديوية وباسم الزرادشتيين هاجم بشكل غير ملائم جهات وشخصيات".

وأضاف البيان "نحن الزرادشتيين نقف بالضد من هذه التصرفات غير اللائقة لأن الفلسفة الرئيسة للديانة قبول الآخر والتعايش المشترك من أجل تحقيق الحرية والاطمئنان والسعادة للبشرية كافة".

وتابع البيان أن "هذا الشخص لا يرتبط بأي علاقة بالزرادشتية وتم ابعاده جراء عدد من المواقف غير المناسبة لا تتلاءم مع التصرفات والأفعال الحميدة وهي من أساسيات الديانة".

وحمّل البيان "لقمان" مسؤولية هذا الخطاب الذي وصفه المجلس بـ"المتطرف".

حركت وزارة الأوقاف الكوردستانية، يوم الاثنين 22 من شهر آذار الجاري، دعوى قضائية ضد شخصية زردشتية معروفة بتهمة إهانة القائد الإسلامي من أصول كوردية صلاح الدين الأيوبي.

related

كوردستان تكشف أعداد اليهود والزرادشتيين وتعطي الضوء الأخضر لاستيزار أبنائهم

Date: 2020-11-10 10:06:02
كوردستان تكشف أعداد اليهود والزرادشتيين وتعطي الضوء الأخضر لاستيزار أبنائهم

مسؤول أمني يحول دون انفجار نزاع عشائري "عنيف" بمنطقة في اقليم كوردستان

Date: 2020-09-05 16:56:14
مسؤول أمني يحول دون انفجار نزاع عشائري "عنيف" بمنطقة في اقليم كوردستان

الأمم المتحدة تتطلع لدور لنيجيرفان بارزاني في تثبيت حصة إقليم كوردستان بالموازنة

Date: 2021-02-14 08:53:25
الأمم المتحدة تتطلع لدور لنيجيرفان بارزاني في تثبيت حصة إقليم كوردستان بالموازنة

اربيل تحتضن ملتقى اقتصاديا كبيرا مع تركيا

Date: 2019-06-30 11:53:45
اربيل تحتضن ملتقى اقتصاديا كبيرا مع تركيا

وزير: اقليم كوردستان لم يقرر فرض الحظر خلال ايام العيد

Date: 2020-07-28 07:33:02
وزير: اقليم كوردستان لم يقرر فرض الحظر خلال ايام العيد

داخلية إقليم كوردستان تشرع بإجراء تغييرات على ضباط كبار ومسؤولين في الوزارة

Date: 2021-01-13 09:18:39
داخلية إقليم كوردستان تشرع بإجراء تغييرات على ضباط كبار ومسؤولين في الوزارة

السلطات في اقليم كوردستان توسع صلاحيات المحافظات في فرض حظر التجوال

Date: 2020-06-24 20:51:42
السلطات في اقليم كوردستان توسع صلاحيات المحافظات في فرض حظر التجوال

الاتحاد الكوردستاني ينفي انهيار المباحثات مع بغداد ويكشف عن وفد جديد سيزور العاصمة

Date: 2020-12-14 12:03:57
الاتحاد الكوردستاني ينفي انهيار المباحثات مع بغداد ويكشف عن وفد جديد سيزور العاصمة