المجلس الأعلى الإسلامي يشيد بالتجربة الناجحة لإقليم كوردستان

شفق نيوز/ أكد رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، ووفد المجلس الأعلى الإسلامي العراقي، يوم السبت، على أهمية التنسيق والتقريب بين القوى والأطراف السياسية من أجل المصلحة العامة للبلاد.

وقالت حكومة الاقليم، في بيان ورد إلى وكالة شفق نيوز، إن رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني استقبل، اليوم، رئيس المجلس الأعلى الإسلامي العراقي همام حمودي والوفد المرافق له، مبينة أنه جرى في اللقاء التباحث حول آخر التطورات والمستجدات والعملية السياسية في العراق، بالإضافة إلى الجهود المبذولة لتشكيل الحكومة العراقية الجديدة.

وأضاف البيان، أنه تم التأكيد على أهمية التنسيق والتقريب بين القوى والأطراف السياسية من أجل المصلحة العامة وحل العقبات والخلافات من خلال الحوار.

وأشاد المجلس الأعلى الإسلامي العراقي بالتجربة الناجحة لإقليم كوردستان، مشيراً إلى أن نجاح الإقليم هو نجاح للعراق كله، مشدداً على تظافر الجهود لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين العراقيين كافة.