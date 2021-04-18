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المجلس الوطني الكوردي يرفض دعوة من الإليزيه لزيارة فرنسا

Category: كوردســتانيات

Date: 2021-04-18T20:20:53+0000
المجلس الوطني الكوردي يرفض دعوة من الإليزيه لزيارة فرنسا

شفق نيوز/ رفض المجلس الوطني الكوردي في سوريا "ENKS"، يوم الأحد، دعوة مسؤولين فرنسيين لزيارة باريس.

وأفاد مصدر من المجلس الوطني الكوردي في سوريا لوكالة شفق نيوز، برفض دعوة الإليزيه لزيارة فرنسا بالآلية التي فرضت عليه من قبل أحزاب الوحدة الوطنية "PYNK".

وأوضح المجلس الوطني أن المسؤولين الفرنسيين خلال اجتماعهم في مدينة القامشلي أكدوا ان الدعوة ستكون باسم شخصهم كمجلس الوطني الكوردي.

وأكد المصدر أن هناك التباساً في الدعوة الفرنسية، بذكر اسماء شخصيات من المجلس الوطني الكوردي ضمن أحزاب الوحدة الوطنية في الادارة الذاتية، "كنا آملين أن يتم دعوتنا باسم المجلس الوطني الكوردي وليس باسم الادارة الذاتية واختيار اسماء من شخصيات المجلس ضمنها، فنحن أصدقاء فرنسا منذ القدم وما زلنا أصدقاءها، اما بخصوص الدعوة فهي باسم الادارة الذاتية ولا صلة لنا بها".

وشدد المجلس رفضه للدعوة الفرنسية تحت مظلة أحزاب الوحدة الوطنية والتي يرأسها حزب الاتحاد الديمقراطي "ب ي د".

يشار إلى أن بعد انتهاء زيارة الرئيس نيجيرفان بارزاني، رئيس إقليم كوردستان لباريس ولقائه مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، سلّم ممثل عن الحكومة الفرنسية، أوفدته فرنسا، مؤخراً إلى شمال شرق سوريا، دعوة موجّهة من الرئاسة الفرنسية إلى شخصيات كوردية من المجلس الوطني الكوردي وأحزاب الوحدة الوطنية في الإدارة الذاتية لزيارة فرنسا في وفد مشترك ولقاء الرئيس إيمانويل ماكرون.

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