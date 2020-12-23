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المجلس الوطني الكوردي يدين استهداف المؤسسات التعليمية في مدينة القامشلي

Category: كوردســتانيات

Date: 2020-12-23T19:07:31+0000
المجلس الوطني الكوردي يدين استهداف المؤسسات التعليمية في مدينة القامشلي

شفق نيوز/ أدان المجلس الوطني الكوردي الأربعاء، حرق مركز الرسالة التعليمي في حي قدوربك ومحاولة حرق معهد الخليل للغات في حي الآشورية بمدينة القامشلي.

وقال "الوطني الكوردي" في بيان ورد لشفق نيوز إن هذه الأعمال تهدف "لفرض حالة البلبلة والقلق لدى الناس وترويعهم على سلامة أبنائهم ومستقبلهم ودفعهم الى مزيد من الهجرة".

وحمّل المجلس الأجهزة الأمنية مسؤولية استمرارها وعلى قيادة (قسد) الوفاء بالتزاماتها حيال تلك الأعمال.

وأكد على "ضرورة حل مسالة التعليم عبر اعتماد مناهج دراسية معترفة من قبل المنظمات الدولية المعنية ، وغير مؤدلجة".

وكانت الإدارة الذاتية قد أغلقت كافة المعاهد والمدارس الخاصة التي تدرس مناهج الحكومة السورية في مناطقها ولكنها عادت وسمحت بعمل العديد منها في اطار تفاهمات غير معلنة بين المجلس الوطني الكوردي وأحزاب الوحدة الوطنية الكوردية تسمح بحرية اختيار الطلاب للمناهج التي يودون دراستها.

وتعرضت ستة مقرات ومكاتب تابعة للمجلس الوطني الكوردي والأحزاب المنضوية تحت مظلته لعمليات حرق الأسبوع الماضي بأسلوب مشابه لعملية حرق المعهدين التعليميين بمدينة القامشلي.

 

 

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