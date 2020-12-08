المجلس الوطني الكوردي يجتمع مع وفد أميركي بقاعدة عسكرية بريف الحسكة

شفق نيوز/ يعقد أعضاء الهيئة الرئاسية في المجلس الوطني الكوردي يوم الثلاثاء لقاء مع ممثل الخارجية الأمريكية الجديد في مناطق الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا.

وأبلغ مصدر مطلع وكالة شفق نيوز؛ أن "اللقاء هو الأول بين الطرفين بعد تعيين ممثلين جديدين للخارجية الأمريكية خلفا للسفير وليام روباك ونائبته زهرة بيللي".

وانطلقت المفاوضات الكوردية بين المجلس الوطني الكردي وأحزاب الوحدة الوطنية الكوردية التابعة للإدارة الذاتية برعاية الخارجية الأمريكية وباشراف من قائد قوات سوريا الديمقراطية مظلوم عبدي في نيسان الماضي.

وكان ممثلو الخارجية الأمريكية يشاركون في جميع الاجتماعات بين طرفي المفاوضات لممارسة الضغط على الطرفين لتجاوز أي عقبات تواجه العملية التفاوضية.

وأوضح المصدر أن "اللقاء سوف يعقد اليوم في قاعدة عسكرية أمريكية بريف الحسكة ويهدف بداية للتعارف بين وفد المجلس المفاوض ووفد الخارجية الأمريكية الجديد، ولتمهيد أرضية لانطلاق المفاوضات المباشرة بين الطرفين والاطلاع على رؤية المجلس الكوردي ".

وأكد مصدر لوكالة شفق نيوز أمس الاثنين أن "الوفد الأمريكي أجرى اتصالات مع المجلس الوطني الكوردي وأحزاب الوحدة الوطنية الكوردية للتحضير لبدء مرحلة جديدة من المفاوضات بين الطرفين".

وشهدت عملية التفاوض بين الأطراف الكوردية حالة من الجمود أرجعها قائد قوات سوريا الديمقراطية، مظلوم عبدي في مقابلة تلفزيونية الجمعة إلى غياب وفد المجلس الكوردي عن المنطقة وكذلك تغييرات في وفد الخارجية الأمريكية وعدم تواجده في منطقة الإدارة الذاتية.