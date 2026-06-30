المجلس الوطني الكوردي يتهم PYD بتعطيل الوفد المشترك ورفض الشراكة مع دمشق

شفق نيوز- دمشق

حمّل المجلس الوطني الكوردي في سوريا، يوم الثلاثاء، حزب الاتحاد الديمقراطي PYD وقوات سوريا الديمقراطية قسد مسؤولية تعثر عمل الوفد الكوردي المشترك، معتبراً أن السياسات الأحادية والاستفراد بالقرار السياسي والعسكري عطلت جهود توحيد الصف الكوردي والحوار مع دمشق.

وجاء موقف المجلس رداً على تصريحات الرئيسة المشتركة لحزب الاتحاد الديمقراطي، بروين يوسف، التي اتهمت المجلس بعرقلة عمل الوفد الكوردي المشترك، ودعته إلى "العودة إلى الصف الكوردي" والمشاركة في مؤتمر كوردي جديد.

وقال عضو الهيئة الرئاسية للمجلس الوطني الكوردي، سليمان أوسو، لوكالة شفق نيوز، إن الاتفاق المبرم مع حزب الاتحاد الديمقراطي قبل تشكيل الوفد نص على أن جميع قراراته تُتخذ بالتوافق، ولا يحق لأي طرف التحدث باسمه أو الدعوة إلى اجتماعات تخصه بصورة منفردة.

وأضاف أن الدعوات الأخيرة التي وجهها حزب الاتحاد الديمقراطي لبعض الأحزاب الكوردية بشكل منفرد تمثل خطوة تضر بجهود توحيد الصف الكوردي، متهماً الحزب وقوات سوريا الديمقراطية بالاستفراد بالقرارين السياسي والعسكري، وعدم الاستجابة لمطالب المجلس بتفعيل دور الوفد الكوردي المشترك وإشراك ممثليه في المفاوضات مع دمشق.

وأكد أوسو أن المجلس طالب، على مدى عام، قائد قوات سوريا الديمقراطية مظلوم عبدي بتشكيل مرجعية كوردية وتفعيل عمل الوفد، إلا أن تلك المطالب لم تُنفذ، ما أدى، بحسب قوله، إلى تعطيل تنفيذ اتفاق 26 نيسان وعدم تحقيق أي من بنوده.

وفي بيان أصدره، أكد المجلس الوطني الكوردي أن الدعوات الخاصة بالوفد الكوردي المشترك يجب أن تتم بالتوافق بين جميع أعضائه، معتبراً أن توجيهها بصورة أحادية يخالف الآليات المتفق عليها منذ تأسيس الوفد.

واتهم المجلس حزب الاتحاد الديمقراطي بإفشال اتفاقات سابقة، من بينها اتفاقية قامشلو لعام 2020، وتعطيل تنفيذ مخرجات مؤتمر وحدة الموقف والصف الكوردي الذي عقد في 26 نيسان 2025، إلى جانب اتباع سياسة المماطلة في التوصل إلى شراكة حقيقية لإدارة المناطق الكوردية.

ورفض المجلس الدعوة إلى عقد مؤتمر كردي جديد، معتبراً أنها محاولة للالتفاف على مخرجات مؤتمر وحدة الصف الكوردي، مؤكداً تمسكه بتنفيذ مخرجات المؤتمر بوصفها الإطار التوافقي للحوار الكوردي.

وأشار البيان إلى أن الوفد الكوردي المشترك عقد عشرات الاجتماعات مع وفود دولية، ووجّه رسالة رسمية إلى الرئيس السوري أحمد الشرع لطلب عقد اجتماع رسمي، دون تلقي رد، كما أجرى اتصالات مع عدد من الدول الأوروبية لترتيب جولات سياسية ودبلوماسية.

وشدد المجلس في ختام بيانه على أن تحقيق الحقوق القومية للشعب الكوردي يتطلب الالتزام بالتوافقات الوطنية، واحترام مبدأ الشراكة، والابتعاد عن السياسات الأحادية التي قال إنها أثبتت فشلها في خدمة القضية الكوردية.