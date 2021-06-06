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المجلس الوطني الكوردي في سوريا يدعو لموقف كوردستاني موحد ضد اعتداءات حزب العمال

Category: كوردســتانيات

Date: 2021-06-06T12:40:13+0000
المجلس الوطني الكوردي في سوريا يدعو لموقف كوردستاني موحد ضد اعتداءات حزب العمال

شفق نيوز/ أدانت الأمانة العامة للمجلس الوطني الكوردي في سوريا، يوم الأحد، الهجوم الذي شنه مقاتلو حزب العمال الكوردستاني على قوات البيشمركة في اقليم كوردستان، داعية الحكومة التركية وحزب العمال إلى احترام سيادة الإقليم.

وقالت امانة المجلس في بيان اطلعت عليه وكالة شفق نيوز؛ "ندين بأشد العبارات ذلك الهجوم وندعو حزب العمال إلى احترام قوانين الإقليم وعدم التدخل في شؤونه الداخلية والعبث بأمنه واستقراره".

ودعت جميع الأطراف الكوردستانية؛ إلى "الوقوف بمسؤولية تجاه ذلك واتخاذ موقف موحد من تدخل حزب العمال الكوردستاني في شؤون اقليم كوردستان العراق وادانة هذه الاعمال التي تهدد الأمن والاستقرار في الإقليم".

وطالبت الحكومة التركية وحزب العمال الكوردستاني باحترام سيادة إقليم كوردستان، وأمن سكانه وعدم نقل صراعاتهم إلى داخله.

وفجر أمس السبت، سقط خمسة ضحايا من قوات البيشمركة وأصيب اربعة آخرون بجروح في كمين نصبه مسلحو حزب العمال الكوردستاني المناهض لتركيا في منطقة جبلية بقضاء العمادية في محافظة دهوك.

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