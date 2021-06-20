المجلس الكوردي يرفض تصريحات الحريري الداعية لتدخل تركي جديد في سوريا

شفق نيوز/ أعلن المجلس الوطني الكوردي في سوريا، اليوم الأحد، عن رفضه لدعوة نصر الحريري رئيس الائتلاف للرئاسة التركية بالتدخل العسكري في مناطق اخرى من سوريا.

وقال المجلس في بيان أطلعت عليه وكالة شفق نيوز، إنه حافظ دوماً على ثوابته في المجالات الوطنية والقومية وكذلك الانسانية وما يتعلق بحقوق الانسان، وفضح دوماً الانتهاكات التي ترتكب بحق السوريين ومحاولات التغيير الديموغرافي مهما كانت وفي اية بقعة من سوريا وأياً كان من ارتكبها".

وطالب المجتمع الدولي، بالعمل على ايقافها وتسريع العملية السياسية لايجاد حل للازمة السورية تنهي معاناة السوريين، ولم يجد في التدخلات العسكرية حلا لذلك بل امعانا في ما يتعرضون له من عذابات".

ونوه إلى أن المجلس الوطني الكوردي "يرى في دعوة السيد نصر الحريري رئيس الائتلاف للرئاسة التركية بالتدخل العسكري في مناطق اخرى من سوريا، استباحة لسيادة الدولة السورية، وتجاوزاً على مبادئ الثورة السورية وقيمها، ويسيئ إلى العلاقات بين مكونات الائتلاف نفسه".

وأكد المجلس أن "هذه الدعوة تتعارض مع اهداف الائتلاف الذي يعمل من اجل تحقيق الحرية للشعب السوري والحفاظ على استقراره وكرامته في دولة حرة ديموقراطية ذات سيادة".

وأوضح المجلس الكوردي أن "ما صدر عن الحريري يعبر عن رأيه الشخصي الذي يرفضه المجلس الوطني الكوردي ولا يعبر عن موقفه كاحد مكونات الائتلاف ، ولم يتم تناوله في هيئاته".

ودعا الحريري في تصريحات صحفية اطلقها، الثلاثاء الماضي، "تركيا وكل العالم الحر"، للتدخل عسكرياً لإخراج قوات سوريا الديمقراطية من مدينتي تل رفعت ومنبج وكافة الأراضي السورية.

وأضاف أنه "على جميع الدول الداعمة لقسد ، سيما أمريكا، إيقاف أي دعم سياسي وعسكري له وسحب السلاح الثقيل منه" حسب تعبيره.