المجلس الكوردي يدعو المجتمع الدولي لتفعيل العملية السياسية لحل الأزمة السورية

شفق نيوز/ دعا المجلس الوطني الكوردي في سوريا اليوم السبت، المجتمع الدولي والدول المؤثرة والراعية للعملية السياسية إلى تفعيلها و الاسراع في ايجاد الحل السياسي للأزمة السورية.

وقال المجلس الوطني الكوردي في بيان ورد لوكالة شفق نيوز؛ إن "في ظل تلكؤ العملية السياسية وتراجع المسألة السورية من ضمن أولويات الاهتمام الدولي، يتمادى النظام في تجاهل الحقيقة السورية ومأساتها، ويمعن في استخدام العنف والاستهتار بمصير السوريين ومعاناتهم كما تجلى ذلك مؤخرا في حصار درعا وابنائها".

وناشد المجلس الكوردي "المجتمع الدولي والدول المؤثرة والراعية للعملية السياسية إلى تفعيلها و الاسراع في ايجاد الحل السياسي المنشود للازمة السورية والضغط على النظام لوقف اعتداءاته والانصياع للقرارات الدولية".

و أكد المجلس "على ضرورة تعزيز العلاقات مع مختلف أطر المعارضة وقواها الديمقراطية في بناء رؤية مشتركة حول مستقبل سوريا وضمان الحقوق القومية للشعب الكوردي والمكونات القومية الاخرى دستوري".

وطالب المجلس الكوردي بـ "إنهاء الانتهاكات التي يتعرض لها أبناء مناطق عفرين وسري كانييه ( راس العين ) وكري سبي( تل ابيض) على أيدي بعض المجموعات من الفصائل المسلحة هناك".

ودعا إلى "ضرورة توفير البيئة الآمنة لعودة النازحين منها وتسليم ادارتها إلى أهلها الأصليين".

و ثمن المجلس "عودة عدد من العائلات النازحة إلى ديارهم ودعا إلى تسهيل هذه العودة ".

وطالب من "الائتلاف الوطني بتفعيل وتنفيذ الاتفاق الذي وقعه مع المجلس بخصوص وقف الانتهاكات وإعادة المهجرين".

أكد المجلس على "أهمية وحدة الموقف الكوردي في هذه المرحلة الهامة وضرور العمل على بنائه من خلال إنجاح المفاوضات التي جرت على أرضية اتفاقية دهوك".

وطالب "حزب الاتحاد الديمقراطي (PYD) بالكف عن الممارسات والانتهاكات التي تحول دون ذلك وإطلاق سراح المعتقلين لديها".

ودعا المجلس الكوردي "الراعي الأمريكي وقيادة قسد بإلزامه بوثيقة الضمانات التي توفر المناخ لعودة المفاوضات".

وعبر المجلس الكوردي عن "شجبه لتصريحات البعض من قيادة PYD وكذلك من قيادة قسد ضد اقليم كردستان ودعا إلى احترام سيادة الإقليم وقوانينه وأمن مواطنيه".

وعقد المجلس الوطني الكردي يوم أمس اجتماعه العام في مدينة القامشلي شمال شرق سوريا وقرر استكمال جدول أعمال الاجتماع يوم الجمعة القادم.