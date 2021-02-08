المجلس الكوردي يتهم "مسلحي PYD " بخطف مدرسين ويطالب قائد قسد بالتدخل

شفق نيوز/ اتهم المجلس الوطني الكوردي، "مسلحين" يتبعون لحزب الاتحاد الديمقراطي (PYD) بخطف مدرسين في مدينتي عامودا وكركي لكي على خلفية إعطائهم دروس خاصة بمناهج الحكومة السورية.

وتفرض الإدارة الذاتية مناهج خاصة بها في مناطق سيطرتها شمال شرق سوريا وتمنع تدريس مناهج الحكومة السورية في مناطقها باستثناء المدارس التي تتواجد في مناطق سيطرة الحكومة بمدينتي الحسكة والقامشلي إلى جانب عدد من المدارس التابعة للكنائس المسيحية واخرة خاصة تدرس مناهج الحكومية في ديرك والقامشلي والحسكة.

وقال المجلس الوطني الكوردي في بيان ورد لوكالة شفق نيوز؛ إنه "أقدم مسلحون تابعون لـ pyd ليلة السبت ٦ / ٢ / ٢٠٢١ على اختطاف سبعة مدرسين من مدينة عامودا".

وأضاف البيان أن في "حملة اخرى في بلدة كركي لكي (معبدة) اختطفوا عدداً من المدرسين".

وتابع البيان "مثلما فعلوه سابقاً في مدينة الدرباسية بهدف التزامهم بوقف تدريس دورات الشهادة الثانوية العامة للطلبة الراغبين هناك ، بعد أشهر مما بذله الطلبة وذويهم من جهد ومال للتقدم للامتحانات التي أصبحت على الأبواب ليضيع ما بذلوه هباء".

وأشار المجلس إلى أنه "يأتي هذا الاجراء ليس فقط للإضرار بالطلبة فحسب بل لإشاعة مزيد من القلق والهلع بين الناس، وتمكين استبدادهم من سد السُبل أمام الشباب الكرد للالتحاق بالجامعات وسبل العلم الأمر الذي يتعارض مع حقوق الإنسان وكل القيم والمواثيق الدولية والإنسانية، إضافة إلى زرع المزيد من العراقيل أمام انطلاق الحوار الكردي وافشال ما ترمي إليه المفاوضات التي ينتظرها أبناء الشعب الكردي".

وادان المجلس الوطني الكوردي "اختطاف المدرسين ويطالب بالإفراج الفوري عنهم، كما يطالب قيادة قسد بتحمل مسؤولياتها بما تعهد بها من توفير مناخات إيجابية للحوار ومنع تكرار الأعمال الترهيبية بحق أبناء شعبنا، ووضع حد نهائي لذلك".

وكانت قوات الأمن الداخلي (الأسايش) قد أوقفت سبعة مدرسين في 19 كانون الثاني بمدينة الدرباسية، بتهمة تدريس المناهج الحكومية عن طريق دورات خاصة، وافرجت عنهم لاحقا بعد اعتقال دام خمسة أيام.