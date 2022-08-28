المجلس القيادي للاتحاد الوطني يلتئم لأول مرة بعد أحداث 8 آب الماضي

شفق نيوز/ من المقرر أن يلتئم المجلس القيادي للاتحاد الوطني الكوردستاني، اليوم الأحد ،لأول مرة بعد أحداث الثامن من شهر آب الماضي.

وقال مصدر مطلع لوكالة شفق نيوز ان الاجتماع سيتناول جملة من الأمور من ضمنها تعويض اعضاء المجلس القيادي الذين تم ابعادهم من الحزب وكذلك حسم قضية الرئيس المشترك وقضايا تخص السليمانية والاقليم.

واضاف ان المحور الأساسي للاجتماع سيكون لمناقشة الوضع العراقي المتأزم.

وبحسب المعلومات فانه سيتم تشكيل وفد خاص للتفاوض مع الاطراف العراقية ، وتكليف الوفد بكافة الصلاحيات المتعلقة بالقضايا الاتحاد الوطني في بغداد.

وفي شباط من العام 2020، أنُتخب بافل طالباني ولاهور شيخ جنكي طالباني لرئاسة مشتركة للاتحاد الوطني، في خطوة أولى من نوعها شهدتها الأحزاب الكوردية، حيث تم الاتفاق بين الطرفين على أن يسّير نجل مؤسس الحزب، بافل طالباني الشؤون السياسية، بينما تُترك الملفات الأمنية لشيخ جنكي.

وسرعان ما برزت خلافات شديدة على السطح دفعت ببافل طالباني لعزل أبن عمه لاهور من الرئاسة المشتركة للحزب، وتوترت الأوضاع في السليمانية وتبادل الجانبان الاتهامات وهددا أحدهما الآخر باللجوء إلى القضاء لحسم تلك الخلافات.