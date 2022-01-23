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المجلس القيادي للاتحاد الكوردستاني يلتئم لمناقشة منصب "رئاسة الجمهورية"

Category: كوردســتانيات

Date: 2022-01-23T12:11:00+0000
المجلس القيادي للاتحاد الكوردستاني يلتئم لمناقشة منصب "رئاسة الجمهورية"

شفق نيوز/ عقد المجلس القيادي للاتحاد الوطني الكوردستاني، يوم الأحد، اجتماعاً مغلقاً في محافظة السليمانية بإقليم كوردستان للتباحث بشأن مرشحه لمنصب رئيس جمهورية العراق.

وقال مصدر كوردي مطلع لوكالة شفق نيوز، إن "المجلس القيادي عقد الان اجتماعاً برئاسة بافيل طالباني وذلك لمناقشة مخرجات اجتماعات يوم أمس بعد ما أقر المكتب السياسي للاتحاد الوطني الكوردستاني أن مرشحه الوحيد لمنصب رئاسة الجمهورية هو برهم صالح".

وأضاف أن "الاجتماع سيصادق على قرار المكتب السياسي للاتحاد الوطني الكوردستاني".

ويشغل الكورد رئاسة الجمهورية في العراق، وفق عرف سياسي متبع منذ 2003، بينما يشغل السنة رئاسة البرلمان والشيعة رئاسة الحكومة.

وكان الاتحاد الوطني الكوردستاني قد رشح مجددا الرئيس الحالي برهم صالح لشغل منصبه لولاية ثانية.

ويبدو أن صالح لا يحظى بدعم الديمقراطي الكوردستاني الذي رشح من جانبه القيادي في الحزب هوشيار زيباري لشغل المنصب.

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