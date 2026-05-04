المجلس السياسي "السني" يشيد بالدور المتوازن لنيجيرفان بارزاني في تقريب وجهات النظر

شفق نيوز- بغداد

أشاد المجلس السياسي الوطني "السني"، مساء اليوم الاثنين، بالدور المتوازن لرئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني في تقريب وجهات النظر بين الكتل السياسية.

وذكر بيان لرئاسة إقليم كوردستان ورد لوكالة شفق نيوز، أن بارزاني واستمراراً للقاءاته في بغداد، اجتمع مع قادة المجلس السياسي الوطني، وجرى خلال الاجتماع التباحث في الأوضاع السياسية للبلاد وضرورة توحيد الجهود لترسيخ الاستقرار.

وأكد الجانبان على أهمية الحوار الوطني والتفاهم بين جميع المكونات والقوى السياسية كونه المفتاح لحل كافة المشاكل، وبما يضمن حقوق واستحقاقات الجميع.

واتفق الجانبان على ضرورة أن تشكل الحكومة المقبلة على أساس الشراكة الحقيقية والتوازن بين المكونات، وأن تكون الخدمات والإعمار في مقدمة أولويات أعمالها.

وفي هذا الصدد، أعرب قادة المجلس السياسي الوطني عن تقديرهم للدور المتوازن والوطني للرئيس نيجيرفان بارزاني في تقريب وجهات النظر بين الأطراف والدفاع عن الحقوق الدستورية لجميع مكونات العراق.

وكانت أوضاع المنطقة وأهمية الحفاظ على الهدوء وإبعاد البلاد عن التوترات محوراً آخر للقاء، حيث تم التأكيد على حماية المصالح العليا للعراق والسيادة الوطنية.

يأتي ذلك بعد لقاء لرئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني بزعيم تيار الحكمة الوطني عمار الحكيم، وسبقه بلقاء مع رئيس الوزراء المكلف علي الزيدي، ضمن سلسلة لقاءات يعقدها رئيس الإقليم بالزعامات السياسية في العاصمة بغداد التي وصلها في وقت سابق اليوم.