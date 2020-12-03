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المجلس السياسي الاعلى للاتحاد الوطني الكوردستاني يرفض تجميد ملا بختيار

Category: كوردســتانيات

Date: 2020-12-03T12:38:44+0000
المجلس السياسي الاعلى للاتحاد الوطني الكوردستاني يرفض تجميد ملا بختيار

المجلس السياسي الاعلى للاتحاد الوطني الكوردستاني يرفض تجميد ملا بختيار

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