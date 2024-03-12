المتهم زوج إحداهما.. إصابة امرأتين بإطلاق نار وسط أربيل

شفق نيوز/ أفاد مصدر محلي في أربيل عاصمة إقليم كوردستان، مساء اليوم الثلاثاء، بإصابة امرأتين بإطلاق من قبل أحد الأشخاص، فيما أشار شهود عيان إلى أن يكون مطلق النار زوج إحدى المصابتين.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "الحادث وقع بعد الساعة 9:30 مساء اليوم في حي منارة وسط مدينة أربيل، وتسبب بإصابة المرأتين بجروح".

وأضاف أن "قوة أمنية توجهت إلى مكان الحادث وقامت بنقل المصابتين إلى مستشفى قريب لتلقي العلاج، وفتحت تحقيقاً لمعرفة ملابسات الحادث".

وأبلغ شهود عيان وكالة شفق نيوز، بأن "مطلق النار هو زوج إحدى المرأتين وكانت الحادثة بسبب خلاف عائلي".